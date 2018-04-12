Тайсон Фьюри анонсировал свое возвращение на ринг

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который рассказал о своём финансовом положении и о том, что живёт на пособие по безработице, нацелился на возвращение на ринг 9 июня 2018 года в Манчестере, сообщает Sky Sports.

Ранее боксёр провёл спарринг с британским супертяжеловесом Лукасом Брауном, по итогам которого поблагодарил соперника за работу, и отметил, что он готовится к возвращению на ринг. Спортсмен уже успешно прошёл медосмотр и получил в Британском совете по боксу лицензию, дающую право на выступления в профессиональном боксе.