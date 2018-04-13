Как Виталий Кличко побоксировал у кубка Лиги чемпионов (Видео)
Новости спорта: Виталий Кличко поучаствовал в жеребьевке Лиги чемпионов.
Мэр Киева Виталий Кличко представляет столицу Украины в качестве места проведения финала Лиги чемпионов 2018 года во время жеребьевки полуфинала турнира.
Экс-боксер принимает участие в церемонии определения соперников на полуфинальной стадии главного еврокубка.
Также на жеребьевке присутствуют посол финала наставник сборной Украины Андрей Шевченко.
Перед жеребьевкой Кличко и Шевченко установили кубок на помост.
После успешно выполненной задачи Виталий Кличко на радостях побоксировал перед кубком Лиги чемпионов.