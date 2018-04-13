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Фьюри: Уайлдер - лидер супертяжелого дивизиона

Тайсон Фьюри
21:59 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Тайсона Фьюри

Новости спорта: Тайсон Фьюри назвал лидера супертяжелого дивизиона.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о нынешнем положении дел в дивизионе, заявив, что он считает чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера сильнейшим боксёром этой весовой категории.

"На данный момент Уайлдер возглавляет супертяжёлый вес, но и он очень уязвим. Его легко побить"Фьюри: Уайлдер — лидер дивизиона, но он очень уязвим, — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее стало известно, что не выступавший с ноября 2015 года Тайсон Фьюри вернётся на ринг в этом году. Он проведёт бой 9 июня в Манчестере, потенциальный соперник ещё неизвестен.

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