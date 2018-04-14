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Сауль Альварес перенес операцию на колене

Сауль Альварес
12:38 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Альвареса

Новости спорта: Мексиканец Сауль Альварес с пользой дожидается слушаний по делу о допинге.

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес перенес операцию на правом колене.

"Мне пришлось пройти операцию по артроскопии для восстановления внутреннего бедренного хряща и устранить патологическую складку в моем правом колене. Спасибо за беспокойство! Через три-четыре недели я буду, как новый", - написал Альварес в Instagram.

Напомним, что 5-го мая в Лас-Вегасе Сауль Альварес должен был биться против Геннадия Головкина, однако мексиканец отказался от поединка. Канело сдал положительный доппинг-тест и был отстранен о боев.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Операция, Сауль Альварес.
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