Джошуа не будет драться с Поветкиным в России

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) в интервью iFL TV заявил, что проведение боя Джошуа с обязательным претендентом на его титул россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) в России исключено из-за ситуации с допинг-контролем в этой стране.

Также Хирн отметил, что Джошуа готов драться с Поветкиным в Великобритании, но при форс-мажорных обстоятельствах (победы команды Поветкина на промоутерских торгах), Энтони может отказаться от титула WBA.