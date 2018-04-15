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Джошуа не будет драться с Поветкиным в России

Энтони Джошуа
13:53 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал, что Энтони Джошуа не будет проводить бой с Александром Поветкиным в России.

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) в интервью iFL TV заявил, что проведение боя Джошуа с обязательным претендентом на его титул россиянином Александром Поветкиным (34-1, 24 КО) в России исключено из-за ситуации с допинг-контролем в этой стране.

Также Хирн отметил, что Джошуа готов драться с Поветкиным в Великобритании, но при форс-мажорных обстоятельствах (победы команды Поветкина на промоутерских торгах), Энтони может отказаться от титула WBA.

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