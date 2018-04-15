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Кличко - о реванше с Джошуа: Я ждал, пока мама скажет "Сынок, уделай его"

Владимир Кличко
21:42 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Владимир Кличко рассказал, сколько дней думал о реванше с Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко рассказал, почему не согласился на реванш с Энтони Джошуа.

"Было несколько людей, к мнению которых я собирался прислушаться. Это люди, которые значат много для меня. Я ждал, пока моя мама скажет: "Сынок, уделай его". Если бы она меня благословила, без раздумий я бы пошел на реванш.

Но моя мама умная женщина. Она сказала: "Сын, чтобы ты не сделал, я поддержу тебя". Я ответил примерно такое: "Черт, мама, можешь просто сказать мне, что сделать". Надо было что-то, чтобы окончательно принять решение.

Помню, как Ангела Меркель однажды сказала, что когда ей надо принять ответственное решение, она дает себе много времени. Я думал о своем – около 100 дней. В конце концов важнейшая вещь в том, что я хочу успешным в следующей карьере. Я больше мотивирован следующим разделом в жизни, чем возможностью взять реванш", – сказал Кличко в интервью The Times.

Напомним, что Энтони Джошуа победил Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде.

Ранее сообщалось, что пятый раунд боя Кличко – Джошуа назван лучшим по версии ESPN.

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