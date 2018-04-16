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Заслуженный тренер Украины находится в коме после нападения неизвестного

Сергей Корчинский
07:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: На Сергея Корчинского напали неизвестные.

Заслуженный тренер Украины Сергей Корчинский находится в коме вследствие черепно-мозговой травмы, полученной в результате нападения неизвестного, об этом сообщает НикВести.

Инцидент произошел вечером 13 апреля возле магазина, - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

Полиции стало известно, что у Сергея Корчинского произошел словесный конфликт со случайным прохожим, который перерос в драку. Предварительно установлено, что нападающий ударил потерпевшего, после чего тот ударился головой об асфальт и потерял сознание, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле. Сергея Корчинского госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи.

Сергей Корчинский – известный боксерский тренер. Он подготовил трех участников Олимпийских игр (Сергей Ковганко, 1996, Олег Машкин, 2004, Сергей Деревянченко, 2008), дважды приводил свои команды к чемпионству WSB, а в октябре 2013 года был признан лучшим тренером Всемирной серии бокса (WSB).

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Сергей Корчинский.
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