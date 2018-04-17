Ломаченко: Бой с Линаресом очень опасен для меня

Украинский чемпион по версии WBO Василий Ломаченко считает, что Хорхе Линареса боксером высочайшего уровня.

"Бой с Линаресом очень опасен для меня. Я считаю его очень хорошим бойцом. Он быстр, у него хорошая координация, но главное, что у него есть – это отличный боксерский IQ. Он является боксером высочайшего уровня, и именно с такими я хочу сражаться, чтобы войти в историю бокса", – приводит слова Ломаченко ресурс BoxingScene.

Напомним, что бой Ломаченко – Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке (США).