Ломаченко выполнил бросок, которому позавидуют звезды НБА (Видео)
Новости спорта: Василий Ломаченко продолжает поражать способностями в других видах спорта.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко продемонстрировал впечатляющую точность.
Боксер находится в США, где готовится к бою против Хорхе Линареса, и, уже традиционно, не только совершенствуется в боксе, но и успешно осваивает остальные виды спорта.
На этот раз Ломаченко поделился успехами в баскетболе, боксер выполнил крутой бросок, которому позавидуют звезды НБА.
"Пытаюсь быть похожим на Стефа Карри", - подписал видео украинец.