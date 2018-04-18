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Головкин может потерять пояс IBF

Геннадий Головкин
15:35 Сегодня Телеграф
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Международная боксерская федерация (IBF) отберет у Геннадия Головкина свой титул.

Чемпион мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF может лишиться последнего титула, если в следующем бою будет боксировать против американца Ванеса Мартиросяна.

По информации ESPN, Международная боксерская федерация (IBF) готова отобрать свой титул у казахстанца, если 5 мая он встретится с Мартиросяном.

Напомним, соперником Головкина 5 мая должен был стать мексиканец Сауль Альварес, но тот отказался от поединка. На замену Канело претендовали несколько боксеров, в числе которых и украинец Сергей Деревянченко, но недавно Ванес Мартиросян намекнул на свой бой с Головкиным.

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Новости спорта, IBF, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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