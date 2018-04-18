Организаторы WBSS рассказали, где состоится бой Усик - Гассиев

Финальный поединок турнира тяжеловесов World Boxing Super Series не будет перенесен из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Luckypunchnet.

Организаторы WBSS не намерены переносить решающий поединок куда-либо из Джидды. Финал состоится в Саудовской Аравии, а дата проведения поединка станет известна позже:

Отметим, что в финале встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев. На кону поединка будут стоять пояса WBA, WBO, WBC, IBF и The Ring. Правда, украинец получил травму в ходе подготовки к поединку.