Организаторы WBSS рассказали, где состоится бой Усик - Гассиев
Новости спорта: Организаторы World Boxing Super Series хотят провести финал в Джидде
Финальный поединок турнира тяжеловесов World Boxing Super Series не будет перенесен из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Luckypunchnet.
Организаторы WBSS не намерены переносить решающий поединок куда-либо из Джидды. Финал состоится в Саудовской Аравии, а дата проведения поединка станет известна позже:
Отметим, что в финале встретятся Александр Усик и Мурат Гассиев. На кону поединка будут стоять пояса WBA, WBO, WBC, IBF и The Ring. Правда, украинец получил травму в ходе подготовки к поединку.