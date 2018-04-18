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Джошуа хочет видеть Кличко своим тренером

Энтони Джошуа и Владимир Кличко
22:36 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа считает, что опыт Владимра Кличко несомненно поможет ему.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) заявил, что хочет видеть в своем углу во время поединков легендарного украинского боксера.

Джошуа признался, что Владимир может его многому научить. "Хочу видеть в своем углу ринга Кличко, потому что уверен: опыт Владимира поможет мне стать лучше. Это великий боксер, и определенно, мне хочется, чтобы такой спортсмен был рядом во время поединка", - рассказал британец в интервью Sky Sports.

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1 Комментарий
  • 9 18.04.2018 23:11

    Заберіть його вже нафіг,хай і далі боксом займається,бо мер з нього не вийшов..

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