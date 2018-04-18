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Бокс. Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода

Сауль Альварес
21:56 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Мексиканский боксер Сауль Альварес вынужден провести вне бокса ближайшие полгода.

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение по делу Сауля Альвареса, сообщает USA Today. Альварес был дисквалифицирован на срок шесть месяцев, начало дисквалификации считается с дня, когда Альварес сдал первую положительную допинг-пробу, — 17 февраля.

Таким образом, дисквалификация Альвареса закончится 17 августа. По информации источника, Альварес планирует вернуться на ринг в сентябре, в дни празднования независимости Мексики. Этот праздник отмечается в Мексике 16 сентября. Помимо этого сообщается, что Альварес не будет оштрафован за проступок.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Сауль Альварес.
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