Бокс. Сауль Альварес дисквалифицирован на полгода

Атлетическая комиссия штата Невада вынесла решение по делу Сауля Альвареса, сообщает USA Today. Альварес был дисквалифицирован на срок шесть месяцев, начало дисквалификации считается с дня, когда Альварес сдал первую положительную допинг-пробу, — 17 февраля.

Таким образом, дисквалификация Альвареса закончится 17 августа. По информации источника, Альварес планирует вернуться на ринг в сентябре, в дни празднования независимости Мексики. Этот праздник отмечается в Мексике 16 сентября. Помимо этого сообщается, что Альварес не будет оштрафован за проступок.