Пакьяо: У меня в планах есть бой с Ломаченко

Сейчас 39-летний спортсмен готовится к июльскому поединку с Лукасом Матиссем, однако после этого может быть организован бой с Василием Ломаченко.

«У меня в планах есть бой с Ломаченко. Более того, в мой план входит бой здесь, в Маниле, у себя на родине».

«Или Ломаченко, или кто-то другой, но хочется драться в Маниле. Без проблем, это должно быть здорово», - заявил филиппинец.

Что касается Ломаченко, то он готовится к битве с Хорхе Линаресом, которая состоится 12 мая.

Ранее промоутер Боб Арум не исключал организацию боя Ломаченко - Пакьяо, если оба выиграют свои ближайшие бои.