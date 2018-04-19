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Пакьяо: У меня в планах есть бой с Ломаченко

Мэнни Пакьяо
09:49 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Ветеран Мэнни Пакьяо сохраняет желание сразиться с украинским боксером

Сейчас 39-летний спортсмен готовится к июльскому поединку с Лукасом Матиссем, однако после этого может быть организован бой с Василием Ломаченко.

«У меня в планах есть бой с Ломаченко. Более того, в мой план входит бой здесь, в Маниле, у себя на родине».

«Или Ломаченко, или кто-то другой, но хочется драться в Маниле. Без проблем, это должно быть здорово», - заявил филиппинец.

Что касается Ломаченко, то он готовится к битве с Хорхе Линаресом, которая состоится 12 мая.

Ранее промоутер Боб Арум не исключал организацию боя Ломаченко - Пакьяо, если оба выиграют свои ближайшие бои.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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