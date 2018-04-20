Дэвис считает, что Мейвезер торопится, ведя переговоры о бое с Ломаченко

Непобежденный американский боксер второго полулегкого веса Джервонта Дэвис не в восторге от инициирования переговоров по поводу возможного противостояния с лидером рейтинга P4P украинцем Василием Ломаченко.

"Я не знал, что Мейвезер ведет переговоры с Top Rank. Как по мне, это не очень умное решение. В будущем с этого получился бы большой бой. А сейчас это решение выглядит поспешным", - считает Дэвис.

Напомним, ранее сообщалось, что промоутер Дэвиса Флойд Мейвезер обратился к президенту промоутерской компании Top Rank Promotions Тодду Дюбефу по поводу поединка Ломаченко−Дэвис. Позже эту информацию подтвердили в Top Rank.