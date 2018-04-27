Украинец Постол проведет бой с шотландским боксером

Экс-чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол проведет свой следующий бой 23 июня в Глазго против не имеющего поражений шотландца Джоша Тейлора , владеющего поясом WBC Silver.

Как сообщили представители Тейлора, победитель данного поединка станет обязательным претендентом на титул WBC. Отметим, что в весовой категории до 63,5 кг чемпионскими поясами WBC сейчас владеют сразу три боксера: Хосе Карлос Рамирес (чемпион WBC), Реджис Прогрейс (временный чемпион WBC) и Майки Гарсия (обладатель пояса WBC Diamond).