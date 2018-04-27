Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 29.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Новости: Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Хэмилтон в невероятной развязке выиграл Гран-при Азербайджана
Новости: Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
Новости: Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов
Шевченко и Кличко снялись в ролике к финалу Лиги чемпионов
X

Украинец Постол проведет бой с шотландским боксером

Джош Тейлор - Виктор Постол
16:59 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер

Новости спорта: Виктор Постол проведет бой с Джошем Тейлором.

Экс-чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол проведет свой следующий бой 23 июня в Глазго против не имеющего поражений шотландца Джоша Тейлора , владеющего поясом WBC Silver.

Как сообщили представители Тейлора, победитель данного поединка станет обязательным претендентом на титул WBC. Отметим, что в весовой категории до 63,5 кг чемпионскими поясами WBC сейчас владеют сразу три боксера: Хосе Карлос Рамирес (чемпион WBC), Реджис Прогрейс (временный чемпион WBC) и Майки Гарсия (обладатель пояса WBC Diamond).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Виктор Постол, Джош Тейлор, Джош Тейлор - Виктор Постол, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)

Яркие кадры феерического поединка Серии А "Интер" - "Ювентус" (Фото)
Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров

Марта Костюк - первая ракетка мира среди юниоров
Супруга Джеко: вот, кто вдохновляет главного форварда "Ромы"

Супруга Джеко: вот, кто вдохновляет главного форварда "Ромы"
"Ливерпуль" - "Рома": идеальный полуфинал Лиги чемпионов (Фото)

"Ливерпуль" - "Рома": идеальный полуфинал Лиги чемпионов (Фото)
Из грязи в князи: тернистый путь Салаха на вершину мирового футбола (Фото)

Из грязи в князи: тернистый путь Салаха на вершину мирового футбола (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Головкина обязали биться с украинцем Кличко назвал четыре столба успеха Сауль Альварес готов пройти проверку на детекторе лжи

Последние новости

15-летняя украинка собрала полный комплект медалей на Кубке мира в Баку Медики назвали продукты, которые могут вызвать галлюцинации Этот художник превращает персонажей фильмов в мультфильмы и это очень круто (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Емельяненко нокаутировал Мира на 49-й секунде
02 Ломаченко в спарринге "уничтожил" ближайшего соперника Головкина
03 Тренер Шальке: Коноплянка пожертвовал собой ради команды
04 Болельщик арендовал кран, чтобы посмотреть футбол
05 Венгер может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире
Новости сегодня
18:55 Повседневная жизнь восточного Кентукки в начале 1960-х годов (Фото)
18:55 Британия, Франция и Германия договорились о новой ядерной сделке с Ираном
18:49 Надаль в 11-й раз завоевал титул в Барселоне
18:47 В Ливии разбился транспортный самолет: есть погибшие
18:42 Вблизи границ Латвии зафиксировали корабли ВМФ России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Выборы в ОТГ: зафиксированы первые нарушения
Новости: Протесты в Ереване возобновились: активисты перекрывают дороги
В Ереване протестующие перекрывают дороги
Новости: В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
В Минсоцполитики сообщили, кому нужно будет переоформить субсидию
Новости: Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Диетологи назвали самые эффективные способы очистить организм от токсинов
Добавить комментарий
0