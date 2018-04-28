Бокс. Сборная Украины в Харькове добыла победу над Узбекистаном

Национальная сборная Украины по боксу одержала яркую победу над Узбекистаном на международном товарищеском турнире, который проходил в Харькове.

Свои поединки проиграла Нараз Куротчин и Валерий Харламов, а еще два поединка с участием Юрия Шестака и Рамазана Муслимова не состоялись.

Зато свои победы одержали Дмитрий Замотаев, Николай Буценко, Мгер Оганесян, Евгений Барабанов, Александр Хижняк и Виктор Выхрист.

Таким образом, украинская команда выиграла со счетом 6:2.

В завершающий день турнира 28 апреля Украина встретиться с Казахстаном.