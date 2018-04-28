Сауль Альварес готов пройти проверку на детекторе лжи

Промоутер Сауля Альвареса Оскар де ла Хойя подчеркнул, что его подопечный готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать тот факт, что он — чистый боксёр.

"Альварес выйдет на ринг в сентябре. Он пройдёт все тесты по всем правилам. Сейчас Сауль готов выполнить любые требования Комиссии. Мы сейчас ждём ответа от допингового агентства о том, что мы можем начать тесты. Сейчас Альварес готов пройти даже проверку на детекторе лжи, чтобы оправдать себя и доказать, что он — чистый боксёр", — приводит слова де ла Хойи ESPN.