Бокс. Сохранение пояса IBF обошлось Головкину в € 20 тысяч

Руководство Международной боксёрской федерации (IBF) обязало чемпиона организации в среднем весе Геннадия Головкина провести обязательную защиту с официальным претендентом на титул Сергеем Деревянченко.

В IBF готовы дать боксёру из Казахстана отсрочку для проведения боя с Ванесом Мартиросяном, но после этого Геннадий в течение 90 дней, конкретнее до 3 августа 2018 года, должен встретиться с Сергеем Деревянченко, в противном случае Головкин будет лишён чемпионского пояса по версии IBF.

Как сообщает ESPN, разрешение этой ситуации обошлось действующему обладателю пояса в € 20 тыс., которые он заплатил федерации за возможность сохранить свой чемпионский титул.