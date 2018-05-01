Именитый боксер сделал свой прогноз на бой Усик - Гассиев

Промоутер британского боксера Тони Белью (29-2-1, 19 КО) Эдди Хирн назвал два наиболее вероятных варианта следующего соперника для его боксера:«Когда ты достигаешь того уровня, на котором находится Белью, то не думаешь о поясах, ты думаешь о боях, которые финансово тебя обеспечат. У тебя должна быть мотивация боксировать и тренироваться. Так что ему нужен правильный бой.

Мне нравится вариант с Андре Уордом в тяжелом весе. Конечно, люди говорят, что это невозможно. Белью будет больше, но Уорд – гений. Мне нравится этот бой.

Тони хочет устроить бой с победителем поединка Усик – Гассиев. Но это настоящая война. Это очень тяжелый бой и, определенно, не просто за деньги. Он хочет доказать людям, что они ошибаются. Именно из-за этого он вновь будет драться с Дэвидом Хэем. Он проделал хорошую работу в первом поединке, а сейчас хочет выступить еще лучше».