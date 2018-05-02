Фьюри: Чувствую себя даже лучше, чем во время боя с Кличко

"Я вам обещаю, что я снова стану чемпионом мира. Мне пришлось сбросить вес, это было весело. Но даже когда я весил 170 кг, я был всё равно быстр и опасен. Теперь вес ушёл, и я выгляжу лучше. Разве я не выгляжу хорошо? Для некоторых людей выход в ринг сродни выходу на казнь. Я же всегда получал от этого удовольствие и думал, какую игру я поведу на ринге, когда окажусь на нём. Сейчас я чувствую себя лучше, чем в бою с Кличко. Так что вы увидите лучшую мою версию", — приводит слова боксёра BoxingScene.

Тайсон Фьюри не появлялся на ринге с ноября 2015 года. Ожидается, что 9 июня он проведёт свой первый бой за 2,5 года.