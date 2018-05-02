Линарес: Бой с Ломаченко - осуществление мечты

Чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе (до 61,2 кг) Хорхе Линарес признался, что для него поединок с Василием Ломаченко на арене"«Мэдисон Сквер Гарден" будет означать осуществление мечты.

"С самого начала переговоров я был уверен, что мы получим этот бой. Потому что его хотели и я, и Василий. Я очень переживал из-за вопроса о месте проведения встречи и дате. Я благодарен всем организаторам за то, что они организовали мне поединок на арене „Мэдисон Сквер Гарден“ с лучшим бойцом по версии P4P. Что могло быть лучше? Это осуществление мечты.

Всё это было непросто, потому что у Top Rank и Golden Boy не самые лучшие отношения, но они способны заключать сделки. Также я очень благодарен главе промоутерской компании Teiken Promotion мистеру Хонде. Он сыграл ключевую роль в организации боя. Мы с Ломаченко очень хотели нашего поединка, и я рад, что он состоится", — приводит слова венесуэльца BoxingScene.