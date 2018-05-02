Бокс. Джошуа назовет имя следующего соперника в течение 10 дней

Барри Хирн, отец британского промоутера Эдди Хирна, подчеркнул, что чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа назовёт имя своего соперника в течение 10 дней.

«Выбор у Энтони достаточный — можно выбирать Деонтея Уайлдера, Александра Поветкина или Джаррелла Миллера. Последнее решение в вопросе выбора соперника всегда за Джошуа, и он сделает этот выбор в течение 10 дней», — объяснил Хирн Boxingscene, комментируя ситуацию вокруг следующего боксёрского поединка клиента своего сына.