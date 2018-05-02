Фьюри: Я слишком талантлив, чтобы проиграть Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри, который нацелился на возвращение на ринг 9 июня 2018 года в Манчестере, выразил уверенность в победе над чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, если их бой состоится.

«Конечно, я слишком быстр и талантлив, чтобы проиграть Джошуа или кому-то из боксёров такого же уровня. Энтони — сильный и умный боксёр, но у меня больше врождённого таланта, что является серьёзным преимуществом. Все в супертяжёлом весе знают, кто настоящий чемпион — это Тайсон Фьюри», — сказал Фьюри ITV.