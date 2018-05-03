Головкин - Мартиросян: где и когда смотреть бой

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанет Геннадий Головкин 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне проведет свой очередной бой. Соперником Головкина будет американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян.

В Украине поединок Головкин - Мартиросян показывать не планируют, также нет этого боя в программе казахстанских каналов.

Трансляция боя Головкин - Мартиросян пройдет на каналах HBO, Матч ТВ и Матч ТВ Боец. Начало трансляции в 05:00 по киевскому времени.