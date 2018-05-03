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Головкин - Мартиросян: где и когда смотреть бой

Головкин - Мартиросян
00:55 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: 5 мая Геннадий Головкин проведет бой против Ванеса Мартиросяна в США.

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC и IBO казахстанет Геннадий Головкин 5 мая на арене StubHub Center в Карсоне проведет свой очередной бой. Соперником Головкина будет американский боксер армянского происхождения Ванес Мартиросян.

В Украине поединок Головкин - Мартиросян показывать не планируют, также нет этого боя в программе казахстанских каналов.

Трансляция боя Головкин - Мартиросян пройдет на каналах HBO, Матч ТВ и Матч ТВ Боец. Начало трансляции в 05:00 по киевскому времени.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Мартиросян, Новости оокса.
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