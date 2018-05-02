Тайский боксер повторил достижение Мейвезера

Тайский боксёр Ванхенг Менайотин, являющийся действующим чемпионом WBC в минимальном весе, повторил рекорд бывшего чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего, который ушёл из бокса.

32-летний тайский боксёр провёл на профессиональном ринге 50 поединков и выиграл все из них. При этом у Менайотина ещё есть возможность улучшить свой рекорд, поскольку Ванхенг продолжает боксировать и не планирует в ближайшее время уходить из профессионального бокса, сообщает издание Boxingscene.