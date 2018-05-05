Усик: Заниматься любимым делом - это уже успех

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) объяснил, что такое настоящий успех в его понимании, а также поделился своими мнением относительно настоящих человеческих отношений. передает Xsport.

По словам Усика, если ты не получаешь удовольствия от дела, которым занимаешься, рано или поздно ты его потеряешь. "Когда у тебя есть любимый человек, когда есть рядом близкие люди, с которыми тебе комфортно, которых ты хочешь видеть, с которыми ты хочешь общаться, элементарно встретиться, пожать руку, похлопать по плечу и сказать: Рад тебя видеть, давай встретимся вечером или завтра. Мне кажется, это успех".

"Когда у тебя есть любимое дело, когда ты идешь на работу (ууу, мне это слово не нравиться), когда ты идешь трудиться, заниматься своим любимым делом, даже если это жонглирование, то это успех. А когда ты идешь трудиться, но говоришь, как же тебе надоел этот путь, этот офис, любая вещь, то рано или поздно ты ее потеряешь. Нужно быть чуть-чуть лунатиком".