Головкин - Мартиросян: гонорары боксеров
Новости спорта: Стали известны гарантированные гонорары Геннадия Головкина и Ванеса Мартиросяна за бой.
Стали известны гарантированные гонорары чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super), IBF и IBO казахстанца Геннадия Головкина и американца Ванеса Мартиросяна.
Guaranteed purses for Saturday: @GGGBoxing $1 million, @VanesBoxing $225k
— Lance Pugmire (@latimespugmire) 4 мая 2018 г.
По данным корреспондента Los Angeles Times Лэнса Пагмайера, казахстанец гарантированно получит один миллион долларов, а Мартиросян - 225 тысяч. Полагается ли им процент от прибыли с боя, не уточняется.
Поединок Головкин – Мартиросян состоится 5-го мая на арене StubHub Center в Карсоне – пригороде Лос-Анджелеса.