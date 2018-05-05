Стало известно, почему Рио Фердинанду не выдали боксерскую лицензию

Генеральный секретарь Британского совета по контролю над боксом (BBBofC) Роберт Смит объяснил причину, по которой бывшему защитнику «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанду было отказано в получении боксёрской лицензии.

"Мы получили заявление Фердинанда и рассмотрели его. Мы всегда рассматриваем множество факторов. Рио никогда не участвовал в боксёрских соревнованиях, только тренировался. Между тренировками и настоящими боями всегда есть разница. Таким образом, мы решили, что получение лицензии не пойдёт на пользу ни ему самому, ни боксу", — приводит слова Роберта Смита BBC.