Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса.

В Сети появилось фото Василия со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко после завершения подготовки.

После завершения спаррингов, Ломаченко отправится в Нью-Йорк на бой с Хорхе Линаресом.