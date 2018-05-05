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Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
Новости спорта: Василий Ломаченко отправится в Нью-Йорк, где проведет следующий бой.
Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко завершил подготовку к бою против обладателя пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса.
В Сети появилось фото Василия со своим отцом и тренером Анатолием Ломаченко после завершения подготовки.
После завершения спаррингов, Ломаченко отправится в Нью-Йорк на бой с Хорхе Линаресом.
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