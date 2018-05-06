Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 06.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
"Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
Новости: Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Финал Лиги чемпионов в Киеве: все, что нужно знать о матче Реал - Ливерпуль
Новости: ЧМ-2018 по хоккею. Финляндия разгромила Южную Корею, Беларусь проиграла Франции
ЧМ-2018 по хоккею. Финляндия разгромила Южную Корею, Беларусь проиграла Франции
Новости: Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
X

Головкин нокаутировал Мартиросяна

Геннадий Головкин
07:25 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Геннадий Головкин нокаутировал Мартиросяна во втором раунде.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе.

Поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде.

Для 36-летнего казахстанского боксера эта победа стала 38-й (34 нокаутом) в 39 боях на профессиональном ринге. А 32-летний Мартиросян потерпел четвертое поражение в карьере при 36-ти победах и одной ничьей. Стоит отметить, что для Головкина это была 19-я защита титула WBA, 17-я - IBO и четвертая - WBC.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Первоначально Головкин должен был провести повторный поединок против мексиканца Сауля Альвареса, первый бой с которым завершился вничью. Однако Альварес был уличен в употреблении допинга и дисквалифицирован, и за месяц до поединка его заменил Мартиросян.

Тем не менее, GGG все равно решил провести бой 5 мая, но уже в Карсоне (штат Калифорния, США) против Мартиросяна. Казахстанец в этом поединке защищал только три титула, так как IBF отказалась санкционировать этот бой. Головкин повторил рекорд в этой весовой категории, защитив титул чемпиона мира в 20 поединках подряд. 

Напомним, что гарантированный гонорар Головкина составит один миллион долларов, а Мартиросяна - 225 тысяч.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Мартиросян, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)

"Реал" - "Бавария": яркие моменты фееричного полуфинала ЛЧ (Фото)
Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)

Дэвиду Бекхэму - 43 года: лучшие моменты карьеры легендарного футболиста (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Дэвид Хэй: Беллью думает, что реванш - моя ошибка Головкин - Мартиросян: гонорары боксеров Боксер Беллью: Вес - это просто число

Последние новости

Медики рассказали, на каких этажах жить полезнее для здоровья Восхищает и завораживает: красивое оружие как произведение искусства (Фото) Ирина Шейк опубликовала фото, которым опровергла слухи о беременности
Сегодня читают в спорте
01 Бокс. Тони Беллью нокаутировал Дэвида Хэя
02 Ломаченко - Линарес: украинец завершил подготовку к бою
03 Емельяненко нокаутировал Гонзагу
04 "Шахтер" - "Заря": горняки вырвали победу на последних минутах (Видео)
05 Хоккеист Маршан снова лизнул соперника, игнорируя просьбу НХЛ (Видео)
Новости сегодня
07:50 Врачи назвази продукты, увеличивающие остроту зрения
07:46 Роналду пожелал скорейшего выздоровления Алексу Фергюсону
07:44 Некоторым вузам могут разрешить проводить вступительные экзамены
07:36 Холли Берри сыграет главную роль в боевике "Джон Уик 3"
07:30 СБУ: В Киевской области за взятку задержан сотрудник Службы безопасности
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко подписал закон: села могут присоединяться к большим городам
Села и поселки теперь могут присоединяться к большим городам
Новости: США запретили беспошлинный ввоз 155 товаров из Украины
США запретили беспошлинный ввоз товаров из Украины
Новости: "Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
"Он нам не царь": в России почти 1600 задержанных
Новости: Рецепт дня: клубничный тарт со сметанной заливкой
Рецепт дня: клубничный тарт со сметанной заливкой
Добавить комментарий
0