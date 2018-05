Головкин нокаутировал Мартиросяна

Казахстанский боксер Геннадий Головкин одержал победу над американцем армянского происхождения Ванесом Мартиросяном и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе.

Поединок, прошедший на арене StubHub Center в Карсоне (штат Калифорния, США), завершился победой Головкина уже во втором раунде.

Gennady Golovkin vs. Vanes Martirosyan with CORNER AUDIO from @CoachEdmund #GGGVanes #GGG pic.twitter.com/N7n5SshCJu

— Josh Sánchez (@jnsanchez) 6 мая 2018 г.