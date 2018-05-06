Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута

В ночь на воскресенье, 6 мая, состоялся матч-реванш между британскими супертяжеловесами Дэвидом Хэем и Тони Беллью. Правда, реванш как раз и не удался. Тони Беллью во второй раз нокаутировал когда-то чемпиона мира. Вашему вниманию видео лучших моментов боя Хэй - Беллью.

Если в прошлом году Хэй мог сослаться на травму ноги, то в этот раз он был сокрушен техническим нокаутом после двух нокдаунов уже в пятом раунде.