Чемпионат мира по хоккею 2018

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Головкин - Мартиросян: полное видео боя

Геннадий Головкин
08:56 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Геннадий Головкин выиграл у Ванеса Мартиросяна нокаутом во втором раунде боя, состоявшегося в США.

35-летний казахстанец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской организации (IBO) в весовой категории до 72,6 кг. За эту победу он получит $ 1 млн, тогда как представителю США достанутся $ 250 тыс.

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Головкин защитил титул WBA уже в 19-й раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.

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Новости спорта, Бокс, Ванес Мартиросян, Геннадий Головкин, Новости бокса.
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