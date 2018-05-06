Головкин - Мартиросян: полное видео боя

35-летний казахстанец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской организации (IBO) в весовой категории до 72,6 кг. За эту победу он получит $ 1 млн, тогда как представителю США достанутся $ 250 тыс.

Головкин защитил титул WBA уже в 19-й раз. Теперь ему предстоит провести защиту пояса IBF против обязательного претендента украинца Сергея Деревянченко.