Чемпионат мира по хоккею 2018

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Головкин: Я вернулся и готов драться с кем угодно

Геннадий Головкин
10:36 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Казахстанец – о своей победе над Ванесом Мартиросяном.

Геннадий Головкин прокомментировал победу над Ванесом Мартиросяном, который был отправлен в нокаут во втором раунде чемпионского боя.

"Я чувствую себя отлично. Я вернулся. Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванес – отличный боец, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось.

Чемпионат мира по хоккею: расписание, трансляции и результаты

Это большой подарок для всех на Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года – примечание редакции). Я готов драться с кем угодно. Если Канело готов, то я тоже готов. Я девять лет являюсь чемпионом. Если хотите, приходите и попробуйте забрать мои пояса", – заявил казахстанец после боя.

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