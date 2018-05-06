Головкин: Я вернулся и готов драться с кем угодно

Геннадий Головкин прокомментировал победу над Ванесом Мартиросяном, который был отправлен в нокаут во втором раунде чемпионского боя.

"Я чувствую себя отлично. Я вернулся. Спасибо большое моим друзьям из Казахстана и всем, кто поддерживал. Ванес – отличный боец, он нанес мне пару хороших ударов. В первом раунде думал, что это будет серьезное дело, но во втором все закончилось.

Это большой подарок для всех на Синко де Майо (национальный праздник Мексики в честь победы мексиканских войск в битве при Пуэбле 5 мая 1862 года – примечание редакции). Я готов драться с кем угодно. Если Канело готов, то я тоже готов. Я девять лет являюсь чемпионом. Если хотите, приходите и попробуйте забрать мои пояса", – заявил казахстанец после боя.