Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, в случае своего успеха в поединке против венесуэльца Хорхе Линареса и завоевания титула WBA в легком весе, должен будет освободить один из поясов, сообщает BoxingScene.

По информации издания, WBO даст украинцу 10 дней с момента боя с Линаресом на то, чтобы определиться с дивизионом, в котором он будет выступать.

Сообщается, что Ломаченко склонен к тому, чтобы выступать в легком весе. В таком случае, он освободит свой титул WBO, который оспорят Масаюки Ито и Кристофер Диас.