Чемпионат мира по хоккею 2018
Кубок Украины по футболу 2018
Евровидение 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 09.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Фергюсон вышел из комы и произнес первые слова
Новости: Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
Новости: Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Снукер 2018. Один из самых драматичных финалов в истории
Новости: Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
Тони Беллью - Дэвид Хэй: видео нокаута
X

Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом

Василий Ломаченко
09:02 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Василий Ломаченко решит, в каком дивизионе продолжать боксировать.

Чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко, в случае своего успеха в поединке против венесуэльца Хорхе Линареса и завоевания титула WBA в легком весе, должен будет освободить один из поясов, сообщает BoxingScene.

По информации издания, WBO даст украинцу 10 дней с момента боя с Линаресом на то, чтобы определиться с дивизионом, в котором он будет выступать.

Сообщается, что Ломаченко склонен к тому, чтобы выступать в легком весе. В таком случае, он освободит свой титул WBO, который оспорят Масаюки Ито и Кристофер Диас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра

Вот кому удалось успокоить Диего Симеоне: жена тренера Карла Перейра
"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты

"Барселона" - "Реал": последнее Эль-Класико Иньесты
Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)

Обворожительная Влада Щеглова - девушка форварда "Шахтера" Борячука (Фото)
Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)

Сексуальная красотка Мелисса Сатта - девушка экс-лидера "Милана" (Фото)
Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)

Рома - Ливерпуль: яркие моменты фантастического матча 1/2 финала ЛЧ (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Беллью: Я нокаутирую Фьюри Усик - Гассиев: крутой промо-ролик к финалу WBSS Мартиросян прокомментировал поражение от Головкина

Последние новости

Ученые выяснили, что туризм вызывает выбросы парниковых газов В ООН "глубоко разочарованы" выходом США из ядерной сделки с Ираном Луческу - о возможном возвращении в "Шахтер"
Сегодня читают в спорте
01 Экс-игрок "Динамо" Макаренко получил тяжелую травму в Бельгии
02 Ломаченко должен лишиться одного из титулов, в случае победы над Линаресом
03 Ломаченко - Линарес: что нужно знать о бое
04 "Ювентус" хочет заменить Буффона украинским вундеркиндом
05 Луческу - о возможном возвращении в "Шахтер"
Новости сегодня
10:09 В Португалии умер преждевременно посол РФ
10:04 Линарес: Ломаченко во время боя часто повторяется
10:02 Диетологи объяснили, почему полезно голодать
09:51 ГСЧС: Пожар на арсенале в Балаклее ликвидировали
09:47 Экс-игрок сборной Украины: Слив матчей в Первой лиге есть
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
СМИ: Израиль нанес авиаудар по Сирии
Новости: В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
В Украине отмечают День победы над нацизмом во Второй Мировой Войне
Новости: Евровидение 2018: Стала известна десятка победителей первого полуфинала
Евровидение 2018: победители первого полуфинала
Новости: Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой
Рецепт дня: тарт с лимонным кремом и меренгой
Добавить комментарий
0