Тайсон Фьюри сбросил более 50 кг к грядущему бою

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, готовящийся к возвращению на ринг после длительного простоя, с момента возобновления тренировок сбросил уже более 50 килограммов лишнего веса. Фото, демонстрирующие его новую форму, Фьюри выложил у себя в Instagram.

Напомним, что ближайший поединок Фьюри должен пройти в Манчестере 9 июня. Его соперник по-прежнему остается неизвестным. Экс-чемпион заявлял, что всего хотел бы провести 4-6 боев до конца текущего года.