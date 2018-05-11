Тайсон Фьюри поразил своей физической формой

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBO и WBA Тайсон Фьюри вернул себе боксерскую лицензию и спустя три года может снова выйти на боксерский ринг. С момента возобновления тренировок британец сбросил уже более 50 килограммов лишнего веса. Фото, демонстрирующие его новую форму, Фьюри выложил у себя в Instagram.

Тем не менее, не меньше ажиотажа в сети вызвало и белье британца – боксер сфотографировался в экстраординарных трусах, больше смахивающее на костюм для бразильского карнавала.

Следующий бой Фьюри должен провести в Манчестере 9 июня. Соперник пока неизвестен

Фьюри в своем последнем бою в ноябре 2015 года победил украинца Владимира Кличко по очкам и завоевал титулы чемпиона мира. Осенью 2016 года стало известно, что две допинг-пробы британца дали положительный результат на метаболит кокаина. Британский боксерский совет временно приостановил лицензию спортсмена до завершения допингового расследования.