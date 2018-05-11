Василий Ломаченко получит награду Fighter of the Year
Новости спорта: Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко получит премию Fighter of the Year имени легендарного Шугара Рэя Робинсона.
Отец Василия, Анатолий Ломаченко, получит трофей Eddie Futch Award в номинации Trainer of the Year, об этом сообщает Boxingscene.
Решение вручить украинцам почетные награды приняли в Boxing Writers Association of America’s.
Церемония награждения состоится во время 93-го ежегодного ужина в клубе Копакабана на Манхэттене в Нью-Йорке (США).
Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке.