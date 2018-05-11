Василий Ломаченко получит награду Fighter of the Year

Отец Василия, Анатолий Ломаченко, получит трофей Eddie Futch Award в номинации Trainer of the Year, об этом сообщает Boxingscene.

Решение вручить украинцам почетные награды приняли в Boxing Writers Association of America’s.

Церемония награждения состоится во время 93-го ежегодного ужина в клубе Копакабана на Манхэттене в Нью-Йорке (США).

Напомним, Василий Ломаченко встретится с Хорхе Линаресом 12 мая в Нью-Йорке.