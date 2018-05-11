Хьюи Фьюри: У Джошуа никогда не было соперника моего уровня

Британский супертяжеловес Хьюи Фьюри заявил о своём желании провести поединок с чемпионом по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.

"Надеюсь, что как можно быстрее настанет момент, когда Джошуа соберёт максимум чемпионских поясов и я окажусь его соперником. У Энтони никогда не было соперника моего уровня, а я готов к нему, и это будет поединок, которого чемпион никогда не видел. Я молод, но опытен и при этом силён, так что готов отнять чемпионские пояса и долго удерживать их у себя", — сказал Фьюри Sky Sports.