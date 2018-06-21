Ломаченко приехал поддержать Усика и взялся за швабру (Видео)
Новости спорта: Василий Ломаченко приехал в тренировочный лагерь Александра Усика.
Александр Усик активно готовится к бою с Муратом Гассиевым, который состоится ровно через месяц в Москве.
К чемпиону мира по версиям WBC и WBO приехал Василий Ломаченко. Во время спарринга Усика с грушей Ломаченко активно натирал пол, бегай со шваброй вокруг Усика.
"Кому нужно помыть пол, недорого. Пишем в комменты", – написал Ломаченко под видео в Instagram.
Ранее Ломаченко рассказал о встречах с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестре Сталлоне.