Ломаченко приехал поддержать Усика и взялся за швабру (Видео)

Александр Усик активно готовится к бою с Муратом Гассиевым, который состоится ровно через месяц в Москве.

К чемпиону мира по версиям WBC и WBO приехал Василий Ломаченко. Во время спарринга Усика с грушей Ломаченко активно натирал пол, бегай со шваброй вокруг Усика.

"Кому нужно помыть пол, недорого. Пишем в комменты", – написал Ломаченко под видео в Instagram.

Ранее Ломаченко рассказал о встречах с Арнольдом Шварценеггером и Сильвестре Сталлоне.