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Паркер: Другие меня били посильнее, чем Джошуа

Джозеф Паркер
21:31 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Джозефу Паркеру не хватило мощи в бою с Джошуа.

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал, что Энтони Джошуа наносил ему недостаточно мощные удары.

"Поединок был большим опытом, это масштабное событие. Во время боя мы были уверены в своих силах. Я думал, что все идет хорошо, но теперь, когда мы пересмотрели записи, стало понятно, что есть несколько вещей, в которых нам нужно прибавить, если планируем сражаться с Джошуа снова в будущем. За все 12 раундов он так и не поймал меня своим мощным ударом, так что мне сложно судить о силе его удара, но другие соперники меня били посильнее, чем Джошуа", — цитирует Паркера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Хирн отправил команде Уайлдера контракт на бой с Джошуа.

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Новости спорта, Бокс, Джозеф Паркер, Джошуа, Новости бокса.
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