Паркер: Другие меня били посильнее, чем Джошуа

Экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер рассказал, что Энтони Джошуа наносил ему недостаточно мощные удары.

"Поединок был большим опытом, это масштабное событие. Во время боя мы были уверены в своих силах. Я думал, что все идет хорошо, но теперь, когда мы пересмотрели записи, стало понятно, что есть несколько вещей, в которых нам нужно прибавить, если планируем сражаться с Джошуа снова в будущем. За все 12 раундов он так и не поймал меня своим мощным ударом, так что мне сложно судить о силе его удара, но другие соперники меня били посильнее, чем Джошуа", — цитирует Паркера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Хирн отправил команде Уайлдера контракт на бой с Джошуа.