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Стало известно место проведения жеребьёвки второго сезона WBSS

wbss
11:17 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: 22 июля в России в День бокса пройдёт жеребьёвка суперсерии второго сезона.

Жеребьёвка второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) состоится в Москве в День бокса, 22 июля, сообщает  "РИА Новости".

"22 июля в России в День бокса пройдёт жеребьёвка суперсерии второго сезона. Мы проведём четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем," — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв.

Напомним, днём ранее, 21 июля, в столице России в рамках финала WBSS состоится бой чемпиона мира по версии IBF и WBA Super в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с чемпионом мира по версии WBO и WBC Александром Усиком.

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Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Новости спорта.
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