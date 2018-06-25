Стало известно место проведения жеребьёвки второго сезона WBSS

Жеребьёвка второго сезона Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) состоится в Москве в День бокса, 22 июля, сообщает "РИА Новости".

"22 июля в России в День бокса пройдёт жеребьёвка суперсерии второго сезона. Мы проведём четвертьфинал, полуфинал и финал. Весовые категории обсуждаем," — заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлёв.

Напомним, днём ранее, 21 июля, в столице России в рамках финала WBSS состоится бой чемпиона мира по версии IBF и WBA Super в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева с чемпионом мира по версии WBO и WBC Александром Усиком.