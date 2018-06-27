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Названа вероятная дата боя Джошуа - Поветкин

Поветкин
08:49 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Поветкин получит очередной шанс стать чемпионом в бою против Джошуа уже этой осенью.

Во вторник, 26 июня, стало известно, что руководство WBA (Всемирной боксёрской ассоциации) потребовало от команды чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа определиться с позицией по следующему сопернику. Так как переговоры команды британца с представителями Деонтея Уайлдера зашли в тупик, Джошуа, вероятнее всего, проведёт бой с обязательным претендентом на титул чемпиона по версии WBA Александром Поветкиным.

Это уже подтвердил и промоутер британца Эдди Хирн. Теперь же называется и потенциальная дата боя — 22 сентября, сообщает BoxingScene. При этом о возможном месте проведения поединка ничего не сообщается.

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Новости спорта, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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