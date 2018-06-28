Уайлдер жестко раскритиковал Джошуа

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер обратился к чемпиону WBA, IBF, WBO Энтони Джошуа.

“Весь мир ждал три месяца, что мы договоримся, а ты всего лишь играл в свои грязные игры. Какой ты чемпион после этого? Ты – жалкий трус, который по недоразумению удерживает столько поясов.

Они могли просто сказать, что боятся драться со мной. И никто ничего не сказал бы им вслед. Развели всех! Я рад, что все наконец закончилось. Я сделал все, что мог и весь мир это видел. Оставайся в Англии”, – цитирует Уайлдера BoxingScene.