Менеджер Уайлдера назвал сильные стороны Поветкина

Джей Дис, один из менеджеров и тренеров чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, поделился ожиданиями от грядущего боя чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжёлом весе Александром Поветкиным.

«У Поветкина фантастический левый хук, и в целом Александр является потрясающим боксёром. Уверен, с Энтони Джошуа у него будет отличный поединок. Кто выйдет победителем из этой интересной и опасной битвы — узнаем, когда она состоится», — сказал Дис GiveMeSport.