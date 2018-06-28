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Менеджер Уайлдера назвал сильные стороны Поветкина

Александр Поветкин
15:53 Сегодня Телеграф
24boxing.com.ua

Новости спорта: Менеджер Уайлдера поведал о сильных сторонах российского боксера.

Джей Дис, один из менеджеров и тренеров чемпиона WBC в супертяжёлом весе Деонтея Уайлдера, поделился ожиданиями от грядущего боя чемпиона по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа с официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Super в супертяжёлом весе Александром Поветкиным.

«У Поветкина фантастический левый хук, и в целом Александр является потрясающим боксёром. Уверен, с Энтони Джошуа у него будет отличный поединок. Кто выйдет победителем из этой интересной и опасной битвы — узнаем, когда она состоится», — сказал Дис GiveMeSport.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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