Боб Арум о Ломаченко: Он экстра-особенный

Глава промоутерской компании Top Rank Promotions Боб Арум рассказал в интервью порталу FightHub о том, что необходимо для организации поединка между его подопечным украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО) и американцем Жервонтой Дэвисом (20-0, 19 KO), бойцом промоутерской компанией Флода Мэйуэзера-младшего Mayweather Promotions.

Напомним, что Василию на данный момент принадлежит титул WBA в лёгком весе (до 61,2 кг), а Жервонта владеет поясом WBA Super в суперполулёгкой категории (до 59 кг).

- Я знаю, что Флойд Мэйуэзер упоминал бой Василия Ломаченко и Жервонты Дэвиса. Слышали ли вы что-нибудь о этом бое, и что нужно для организации такого поединка?

- Ломаченко говорил, что он бы с радостью подрался с Дэвисом, но в лёгком весе. Лома не будет спускаться во второй полулёгкий, он останется в лёгком. Если Дэвис хочет этого боя, то Флойд позвонит Тоду Дюбёффу, президенту Top Rank, и уладит все вопросы по этому поединку. Я думаю, что это был бы очень привлекательный бой.

- Что случится в этом бою?

- Лома побьёт их всех.

- Что, не получится никакой конкуренции?

- Получится, но здесь только один победитель. Это тоже самое как в случае с Гарсией. Майки - очень умелый, потрясающий боец, но здесь один победитель, и это - Василий. Потому что он экстра-особенный.