Уайлдер выдвинул новое условия для боя с Джошуа

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что либо ему предлагают 50% прибыли за бой с Энтони Джошуа, либо он не согласиться на поединок.

"Если все зашло в такие дали, то отныне мое прямое условие - 50 на 50. Не надо мне предлагать разные там фиксированные суммы, хватит. Мы это уже прошли. Я сделал все, чтобы бой состоялся". – заявил Уайлдер.

Ранее Деонтей Уайлдер обратился к Энтони Джошуа, назвав британца жалким трусом. В ответ промоутер британца Эдди Хирн пообещал сделать Уайлдеру пояс чемпиона Instagram.