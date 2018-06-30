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Уайлдер выдвинул новое условия для боя с Джошуа

Деонтей Уайлдер
17:51 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Деонтей Уайлдер хочет фиксированный процент прибыли от боя.

Чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер заявил, что либо ему предлагают 50% прибыли за бой с Энтони Джошуа, либо он не согласиться на поединок.

"Если все зашло в такие дали, то отныне мое прямое условие - 50 на 50. Не надо мне предлагать разные там фиксированные суммы, хватит. Мы это уже прошли. Я сделал все, чтобы бой состоялся". – заявил Уайлдер.

Ранее Деонтей Уайлдер обратился к Энтони Джошуа, назвав британца жалким трусом. В ответ промоутер британца Эдди Хирн пообещал сделать Уайлдеру пояс чемпиона Instagram.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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