Украинец Постол рассказал о своих планах на будущее

Украинец на прошлой неделе уступил в бое за титул «серебряного» чемпиона WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) британцу Джошу Тейлору. Постол продержался против соперника весь поединок, однако уступил по очкам.

Несмотря на проигрыш, 34-летний боксер не планирует завершать карьеру и в ближайшее время продолжит подготовку к следующему бою.

«Отдохну 2-3 недели и снова вернусь в зал. Буду держать форму, будем договариваться о бое, чтобы провести его до нового года. Кто будет соперником, не знаю, но не хочется боксировать с какими-то мешками. Я — топовый боксер и хочу боксировать с хорошими бойцами, показывать хороший бокс», — цитирует слова Постола Xsport.ua, ссылаясь на UA: Перший.

«Мне предлагали: может, хватит боксировать, будешь тренировать, может, самому открыть зал. Я всем отвечаю: пока я боксирую, полностью хочу отдаться боксу. Когда закончу, буду думать, что дальше — быть тренером или что-то другое».

С октября 2015-го по июль 2016-го украинец был чемпионом WBC в первом полусреднем весе, однако после уступил Теренсу Кроуфорду в бою за объединение титулов. С тех пор он провел всего два поединка, одним из которых стало поражение Тейлору.