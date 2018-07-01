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Постол объяснил, почему не собирается менять тренера

Виктор Постол и Александр Полищук
17:09 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Виктор Постол после поражения от Джоша Тейлора не будет менять тренера.

Экс-чемпион мира украинец Виктор Постол заявил, что не собирается менять своего тренера Александра Полищука, так как тот воспитал четырех чемпионов.

"Я не хочу менять тренера. У меня есть понимание с Александром Полищуком. Он – Заслуженный тренер Украины. Мы часто ездим в Америку готовиться. Там я тренируюсь у Фреди Роуча. Александр стоит в стороне, наблюдает, изредка мне подсказывает. Но в Украине я тренируюсь у него и приглашать кого-то другого не вижу смысла. Он знает меня с 12 лет. Если бы не он, не его школа бокса, я бы не стал чемпионом мира, этого всего бы не было. Он воспитал четырех чемпионов мира: Владимира Кличко, Сергея Дзинзирука, Владимира Нужненко, меня", – отметил Постол в комментарии UA:Перший

Напомним, что в последнем бою Постол уступил Джошу Тейлору решением судей.

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Новости спорта, Александр Полищук, Бокс, Виктор Постол, Новости бокса.
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