"Собираюсь победить": Усик - о поединке с Гассиевым в Москве

«Я опять отправляюсь на территорию соперника. Успешно сделал это в четвертьфинале, полуфинале и собираюсь сделать это в Москве», — цитирует Усика Спорт-Экспресс.

Финал Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гасcиевым состоится 21 июля в Москве на ринге спорткомплекса «Олимпийский».

Оба боксера до сих пор не знали поражений — в активе Усика 14 побед в 14 боях, Гассиев одержал победы во всех своих 26 боях.