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"Собираюсь победить": Усик - о поединке с Гассиевым в Москве

Александр Усик
12:47 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик намерен победить россиянина Мурата Гассиева в Москве.

«Я опять отправляюсь на территорию соперника. Успешно сделал это в четвертьфинале, полуфинале и собираюсь сделать это в Москве», — цитирует Усика Спорт-Экспресс.

Финал Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гасcиевым состоится 21 июля в Москве на ринге спорткомплекса «Олимпийский».

Оба боксера до сих пор не знали поражений — в активе Усика 14 побед в 14 боях, Гассиев одержал победы во всех своих 26 боях.

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Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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